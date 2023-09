Com antes e depois, Brunna Gonçalves exibe transformação de seu sorriso

Brunna Gonçalves transformou seu sorriso e mostrou o resultado com antes e depois para seus seguidores; confira!

Nesta sexta-feira, 8, a dançarina e ex-BBB Brunna Gonçalves mostrou que fez uma transformação em seu sorriso. A esposa da cantora Ludmilla decidiu mudar de visual e apostou em lentes de contato para alinhar os dentes.

Em seu Instagram, a musa decidiu mostrar o resultado da mudança no sorriso para seus seguidores. Ela compartilhou um antes e depois, exibindo os dentes impecáveis da dançarina. "Apaixonada pelo meu sorriso!", declarou Brunna.

Nos comentários, alguns fãs apontaram algumas semelhanças entre a dançarina e sua esposa. "Tá a cara da Lud", escreveu um. "Estão virando uma pessoa só kkkk", brincou mais um. Já outros não deixaram de elogiar o novo visual. "Já era linda, ficou mais ainda", disse admirador. "Sorriso perfeito", disse mais um.

Confira o resultado:

