Com 6 meses de relacionamento, Titi Müller e Gentil passam a morar juntos

De casa nova! Titi Müller revela que está morando com o namorado, Gentil Nascimento

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 12h25

Depois de tantas mudanças na vida de Titi Müller (35), chegou a hora de uma mudança -literal- de endereço!

Na noite da última terça-feira, 22, a apresentadora derreteu o coração dos fãs ao revelar que está oficialmente morando com Gentil Nascimento.

Em seu Instagram, ela publicou uma selfie descontraída ao lado do namorado e contou a novidade com muito bom-humor.

“Eu não sei qual é a conjunção planetária que está acontecendo hoje que fez com que nosso sexto mês de namoro confluísse com o primeiro dia oficialmente morando juntos. Só sei que já deu muito certo”, brincou no começo da legenda.

“PS: alô, mimos, mudei de CEP. PS2: não sei onde está nenhum produto estético, mas achamos o abridor de vinho. E estou digitando nesse momento em espírito, pois o corpo foi levado com as 125 caixas que abri hoje. Beijos de luz”, brincou a ruiva ao final

“Te amo tanto! Quando é pra dar bom as coisas só acontecem”, comentou o empresário na postagem da amada.

Nesta quarta-feira, 23, Gentil também comunicou a mudança em suas redes sociais: “Ontem eu cheguei em São Paulo de vez. Porque a real é que a gente só chega mesmo quando o coração faz morada”, disse.

Para ilustrar o post, o fotógrafo escolheu uma selfie do casal bebendo vinho, uma cama bagunçada no chão, e duas fotos da mãe de Benjamin (1) em momentos de descontração.

Confira as publicações em que Titi Muller e Gentil Nascimento revelam que estão morando juntos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Titi Müller (@titimuller_)