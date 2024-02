Com 10 kg a mais, Arthur Aguiar desabafa e revela o que houve: 'Decepções'

Após ganhar cerca de 10 kg, Arthur Aguiar desabafa e conta o que aconteceu; o campeão do BBB 22 contou que passou por dificuldades

O ator e ex-BBB Arthur Aguiar falou sobre sua mudança de peso. Na rede social, o ex-marido da coach fitness Maíra Cardi abriu o jogo sobre ter ganhado cerca de 10 kg. Pai do pequeno Gabriel e Sophia, o famoso falou sobre o assunto.

Após surgir com a aparência diferente e receber comentários notando a transformação, o campeão do BBB 22 explicou que sofreu com a ansiedade. Diante de preocupações e outras questões, ele engordou.

“Frustrações, decepções, preocupações e ansiedade me fizeram ganhar 10kg. Chegou a hora de voltar”, contou Arthur. O ator informou que está em contato com um profissional para cuidar da saúde: “Dei aquela engordada, foram quase 10 kg. Recorri ao meu amigo, Dr. Gabriel, que vai fazer aquela mágica”.

Vale lembrar que no dia 12 de fevereiro o segundo filho do ator nasceu. Gabriel é fruto do relacionamento atual dele com a influenciadora digital Jheny Santucci.

O nascimento do filho de Arthur Aguiar e Jhenny Santucci

Na última segunda-feira, 12, Arthur Aguiar anunciou o nascimento de seu segundo filho. O ator deu boas-vindas a Gabriel, seu primeiro filho com sua ex-namorada, a influenciadora digital Jhenny Santucci. A notícia foi dada pelo papai coruja em um vídeo encantador nas redes sociais, no qual já aproveitou para mostrar imagens de como foi o parto e também o rosto do bebê.

"Ser pai sempre foi um dos maiores sonhos da minha vida… É impossível expressar em palavras a emoção que a gente sente ao segurar aquele ser humaninho em nossos braços. Cada detalhe do seu rostinho, cada movimento delicado, tudo, tudo é motivo de encanto e admiração. E nesse momento de celebração, a gente quer agradecer muito por todo o apoio e carinho que a gente recebeu durante essa jornada. Finalmente o nosso príncipe veio ao mundo com saúde, no tempo certo e no lugar certo!", disse ele.