Coleção de beldades: ex de Marina Ruy Barbosa é flagrado com sua quinta famosa

Ex de Marina Ruy Barbosa é flagrado aos beijos com mais uma famosa; veja a lista

Solteiríssimo desde o fim do romance com Marina Ruy Barbosa, o ex-deputado federal Guilherme Mussi ampliou sua lista de ex-peguetes famosas. É que neste final de semana, o empresário foi flagrado aos beijos com outra personalidade.

Ele ficou com a ex-BBB Emilly Araújo na Festa do Peão de Barretos, no interior de São Paulo. Em flagras que circulam nas redes sociais, os dois aparecem em clima de intimidade trocando beijos quentes e demonstrando intimidade.

Nos flagras, os dois não parecem se importar com a presença dos fotógrafos no evento e aparecem agarradinhos. Durante a pegação, o clima esquentou e o político ficou pendurado no pescoço da morena, que aproveitou muito e até limpou a boca do affair após sujá-la com seu batom vermelho.

Vale lembrar que esta é a quinta famosa com quem o empresário vive um romance em um curto de tempo. Há dois meses, ele foi flagrado aos beijos com a apresentadora Mariana Rios, com quem chegou a viver um relacionamento de algumas semanas.

+ Ex-BBB Emilly Araújo é flagrada em clima quente com ex de Marina Ruy Barbosa; veja

Antes, o bonitão também foi casado com Rebeca Abravanel, uma das filhas de Silvio Santos. Os dois ficaram juntos por cerca de um ano, entre 2015 e 2016. Antes, o sortudo viveu um relacionamento com a socialite e influenciadora digital paulistana Luciana Tranchesi, herdeira da Daslu.

Emilly Araújo mostra demais ao fazer pose fatal

Antes de engatar o romance com Guilherme Mussi, a campeã do BBB17 Emilly Araújo estava curtindo a solteirice! Em março deste ano, a beldade apostou em um conjunto milimétrico para curtir o show da cantora Mari Fernandez em São Paulo, mas a ex-sister acabou mostrando demais ao fazer uma pose fatal com a peça ousada. Confira os registros que geraram grande repercussão entre os fãs.