Coladinhos, Thais Fersoza surge na piscina em clima de romance com Michel Teló

Thais Fersoza e Michel Teló se derretem ao aproveitar momento juntinhos na piscina da mansão no Rio de Janeiro

Casalzão! Thais Fersoza (38) decidiu curtir o fim da tarde desta sexta-feira, 10, de uma forma diferente. No Instagram, a atriz compartilhou uma cena digna de filme de romance em que surge nos braços do amado, o cantor sertanejo Michel Teló (42), na piscina da mansão do casal, no Rio de Janeiro.

Sem pudor, a morena dividiu com os fãs o momento de sua intimidade com o maridão. Na imagem, Thais aparece usando um biquíni roxo enquanto se derrete no calor dos braços de seu amor.

“Aquela sexta diferenciada…. Bom fim de semana meu amores!!!!”, escreveu ela na legenda da postagem.

Pelos comentários, os fãs fizeram vários elogios. “Que linduxossss”, disse um. “Meu casal preferido”, declarou outro. “Melhor casal da vida! Lindos”, afirmou mais um.

Ainda na tarde de hoje, Thais Fersoza agitou as redes sociais n ao mostrar sua boa forma em uma selfie na academia.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE THAIS FERSOZA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza celebra união com Michel Teló

Na última quinta-feira, 09,Thais Fersoza aproveitou o clima de #TBT e usou sua conta no instagram para recordar o início do seu relacionamento com o cantor Michel Teló.

A artista relembrou que a relação com o jurado do The Voice Brasil começou em um Carnaval, em 2012. Em vídeo publicado na web, ela mostrou alguns cliques de quando conheceu o amado, com quem tem Melinda (6) e Teodoro (5).

"Já estamos no 11º dos 100 que estão por vir! Amor de carnaval pra vida toda! Te amo marido @micheltelo", se derreteu Tata na legenda da postagem.