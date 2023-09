Coincidência? Fãs notam detalhe curioso em novo álbum da Luísa Sonza

Após o anúncio do término entre Luísa Sonza e Chico Moedas, alguns fãs notaram um detalhe curioso no novo álbum da cantora; saiba o que é!

Na manhã desta quarta-feira, 20, a cantora Luísa Sonza surpreendeu a todos ao revelar que foi traída por seu namorado, o influenciador digital Chico Moedas, com quem tinha um relacionamento havia 4 meses. A declaração foi feita no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na Globo.

Após a repercussão da notícia, alguns fãs da artista notaram um detalhe curioso em seu último álbum, Escândalo Íntimo, lançado no dia 29 de agosto. Nas redes sociais, eles apontaram uma coincidência na sequência de faixas do disco, que conta com música em homenagem ao ex-namorado de Luísa.

Tudo se inicia a partir da faixa 'Chico', que é seguida da música 'Onde É Que Deu Errado?'. Logo depois, o álbum introduz 'Penhasco2', canção que dá continuidade a música 'Penhasco', do álbum DOCE22, e fala sobre o término entre Sonza e seu ex-marido, o humorista Whindersson Nunes. Na sequência, vem a faixa 'Outra Vez', como se ela estivesse passando pela situação delicada novamente.

E as coincidências não param por aí. O álbum continua com um interlúdio chamado 'Dão Errado', que toca antes do hit 'Principalmente Me Sinto Arrasada'. E para fechar a sequência curiosa, entra a música 'Ana Maria', uma colaboração entre a artista e a cantora DudaBeat, que também esteve presente no programa de Ana Maria Braga nesta quarta-feira cheia de revelações.

Confira:

🚨VEJA: Após Luísa Sonza expor que foi traída pelo seu namorado Chico Moedas, internautas comentam sobre o nome das músicas em sequência no álbum ‘Escândalo Íntimo’ da cantora que forma uma frase que remete ao atual momento que ela está passando. pic.twitter.com/BTjWLPPAuH — CHOQUEI (@choquei) September 20, 2023

'Chico' é música mais ouvida de Luísa Sonza em plataforma digital

Antes de seu término polêmico com Chico Moedas, Luísa Sonza fez muito sucesso com a faixa em homenagem ao influenciador no começo de setembro. A canção 'Chico' chegou no topo do ranking global e se tornou a música mais ouvida da cantora nas plataformas digitais. Ao todo, ela contabiliza mais de 25 milhões de reproduções.

No último dia 9, a artista participou do programa Altas Horas, da Globo, ao lado do então namorado e falou sobre a música: “Fui fazer o álbum em Los Angeles e tinha acabado de conhecê-lo. (…) A gente se conhecia, fazia menos de um mês. Eu conheci ele no TikTok”, revelou Luísa.

A canção é um grande apanhado das coisas favoritas do influencer, incluindo sua cidade natal, o Rio de Janeiro e lugares que ele frequenta como o Bar da Cachaça: “Chico, se tu me quiseres / Sou dessas mulheres de se apaixonar/Pode fazer a sua fumaça /O Bar da Cachaça vai ser nosso lar.”

Em seu pronunciamento sobre a traição, Luísa fez referência ao local que cita na canção ao revelar o término: "Naquela noite, naquele bar, você não me protegeu. Hoje eu te dou um adeus por mim e por todas nós. Eu vou viver o amor, só não vai ser com você”, leu ela durante o programa.