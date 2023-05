Cobrindo apenas o necessário, Hariany ostenta abdômen negativo em look com barriga de fora

Ex-BBB e influenciadora Hariany deixa seguidores apaixonados em look branco mínimo

Nesta segunda-feira, 8, a influenciadora digital e ex-participante do Big Brother BrasilHariany Almeida (25) decidiu derreter os corações dos internautas ao surgir com um look branco que deixou sua barriga para lá de chapada de fora. Com uma saia mínima, a musa ostentou toda sua beleza e físico bom, arrancando uma enxurrada de elogios de seus seguidores.

Em seu perfil oficial no Instagram, a influenciadora digital compartilhou uma sequência de fotos onde aparece fazendo todos os tipos de poses possíveis para sensualizar para as lentes da câmera, com um look todo branco composto por um cropped branco, que possui um capuz, e uma mini saia mais curta possível, cobrindo apenas o necessário. Hariany ainda completou o outfit com uma bolsinha e alguns acessórios.

Para legendar a postagem, a influenciadora digital se limitou a usar somente um emoji de coração branco. Enquanto os comentários foram inundados de elogios diversos, para enaltecer a beleza impressionante da ex-sister.

“Que gata”, “Perfeita”, “Gata estilosa”, “A perfeição existe”, “Muito linda! Te amo”, “Estilosa demais”, “Maravilhosa”, “Amei demais”, “Perfeita querida”, “Linda demais”, “Simplesmente uma Deusa” e “Amor da minha vida” são apenas algumas das mensagens que podem ser vistas. Além dos milhares de emojis de corações de todas as cores possíveis, palminhas e carinhas de apaixonados enviados.

Veja a publicação da influenciadora digital Hariany ostentando seu corpão absurdo em um look mínimo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Hariany (@hariany)



Hariany Almeida desabafa após término com DJ Netto e revela planos: "Coração em paz"

Durante uma entrevista à CARAS Digital, Hariany abriu o coração e falou sobre o novo momento. Segundo Hari, ela está "em paz" com seu status de relacionamento. "Nenhum término é fácil, mas hoje estou tranquila e meu coração está em paz, está livre", iniciou. "Agora estou ocupando minha cabeça com coisas da minha vida, estou me priorizando e dando mais atenção à minha carreira, meu trabalho", disse a gata, que volta e meia causa uma comoção com postagens quentes.