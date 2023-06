Cliques de biquíni publicados por Claudia Raia geram polêmica: "Vamos ser realistas?"

Cliques de biquíni publicados pela mãe de Luca Raia geram críticas para a atriz; veja

Deslumbrante aos 56 anos, a atriz Claudia Raia gerou polêmica nas redes sociais ao publicar uma sequência de fotos em seu perfil. Ativista contra o etarismo, a estrela que ela resolveu exaltar a beleza dos corpos após os 50.

Ela então surgiu na piscina de sua mansão. "Aproveita o domingo e bota o corpão no sol!", disse a artista que recentemente foi mãe de Luca. Só que ela também compartilhou outros registros de atrizes internacionais como Sharon Stone, Julia Roberts, Nicole Kidman e Sarah Jessica Parker usando roupas de banho.

Só que os seguidores questionaram a escolha das fotos, já que ela exibiu apenas fotos de corpos brancos e magérrimos. A falta de diversidade nas fotos compartilhadas pela atriz rendeu críticas dos fãs e seguidores.

"Precisamos educar as mídias para aceitar corpos reais... e que ser estrela não é ser perfeita e sim ser humana e competente", comentou um. "Corpos ricos... idealizados mesmo após os 60 anos... Não foi por mal... mas aqui tem Corpos extrema magreza exaltando a plenitude. Corpos de mulheres, ok, mas possíveis?", questionou outro. "Todas magras e algumas raquíticas. O endeusamento da magreza continua! Vamos ser realistas?", questionou outro. Claudia Raia não se pronunciou sobre as críticas.

Veja abaixo:

DESAFIOS NA MATERNIDADE

Recentemente, a artista deu mais detalhes sobre o nascimento do terceiro filho. Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, ela contou que teve crise de pânico na reta final da gravidez. “Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a diferença de ser mãe novamente depois de tantos anos. “A diferença principal é: não quero estar em outro lugar. Quando eu tinha 36, eu queria estar ali e também em outros lugares. Eu acho que ele é muito parecido com o Jarbas. Ele tem a boca do Enzo e da Sophia, meio minha também. Ele é calmo, olha tudo, observa tudo. Ele abre aquele sorriso, eu beijo ele e fica com os braços abertos, esperando”, declarou.