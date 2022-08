Cleo e Leandro D'Lucca esbanjam sintonia ao dançarem juntinhos: ''Tentativa 10.000 de fazer uma coreografia''

Cleo e Leandro D'Lucca exibiram muita sintonia ao surgirem dançando um funk em vídeo publicado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 10/08/2022, às 18h30

Nesta quarta-feira, 10, Cleo (39) usou suas redes sociais para exibir um momento que viveu ao lado do marido, Leandro D'Lucca, onde eles esbanjavam muita sintonia.

A atriz publicou um vídeo onde o casal aparece dançando ao som do funk, Não Perdi Me Livrei, enquanto eles reproduziam passos e exibiam todo o seu gingado. Ao fim do vídeo o casal ainda mostrou todo o seu romantismo ao se abraçarem apaixonadamente.

Na legenda, Cleo brincou com a situação: "Tentativa 10.000 de fazer uma coreografia".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Esse abraço e sorriso no final!", escreveu outro. "Que fofos!", falou um terceiro.

Confira o vídeo de Cleo Leandro D'Lucca esbanjando sintonia ao dançarem juntinhos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)

Cleo exibe curvas impecáveis em vestido vermelho

Recentemente, Cleo deixou seus seguidores boquiabertos ao compartilhar fotos sensuais, usando um vestido vermelho comprido, apostando em um carão clássico.

"Você é perfeita!", "Sou apaixonada" e "Mulher você é um arraso", foram só alguns dos elogios que a artista recebeu nos comentários do post em questão.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!