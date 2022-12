Cleo aposta em vestido para destacar curvas e deixa seguidores babando

Cantora Cleo elege vestido tipo ‘menininha’ para dar ênfase em seu corpão em novas fotos que deixaram seguidores sem ar

A cantora Cleo (40) decidiu exceder os limites da beleza ao aparecer em novas fotos em suas redes sociais nesta quarta-feira, 30. Fazendo carão para as lentes das câmeras, ela deixou os fãs babando com o look que escolheu.

Em seu perfil oficial no Instagram, Cleo surgiu com um vestido rosa, bem ‘menininha’, colado no corpo, usando uma bota de cano alto branca para completar seu look. O que chamou a atenção dos seguidores foram as curvas sensacionais da atriz, que exibiu seu corpão. “Nas quartas usamos”, escreveu Cleo na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores ficaram malucos com as fotos. “A mulher mais linda do Brasil”, exaltou uma. “Gente, parece uma boneca. Amo muito”, exclamou outra internauta. “Fico impressionado com tanta beleza”, completou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por All and everything (@cleo)



Cleo recebe homenagens dos pais em seu aniversário

Ao completar 40 anos de vida, Cleo recebeu mensagens especiais do pai, Fábio Jr, e também da mãe, Gloria Pires.

"Filhota! Hoje é o seu dia! 40 anos do meu primeiro presente. Te admiro demais e te amo muitão!!! Seja sempre feliz, filha! Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te oriente sempre @cleo", declarou o cantor na legenda da publicação.

Gloria também parabenizou a filha. "@cleo Meu bbzinho, mulher gigante - hoje é seu dia! Gratidão por ter me escolhido para ser sua mãe. Gratidão por ter sido apoio fundamental para a minha caminhada. Gratidão por compartilhar seu amor comigo e sempre me ensinar. Te amo, filha. Toda a felicidade em sua vida, amor!", desejou a artista.