Claudio Torres Gonzaga ganha primeiro papel como ator na Globo: ‘Veterano estreante’

Roteirista de humorísticos na TV Globo durante 20 anos, Claudio Torres Gonzaga recebe convite para atuar em Família é Tudo

Após 20 anos trabalhando com roteirista de humorísticos na TV Globo, Claudio Torres Gonzaga (62) encara seu primeiro desafio como ator em novelas da emissora. Ele foi escalado para o elenco de Família é Tudo, próxima trama das 7, onde dará vida ao pai da personagem de Ana Hikari (29), na história de Daniel Ortiz (51). Em entrevista coletiva com a participação da CARAS Brasil, o artista falou sobre a novidade: "Sensação de um veterano estreante".

Claudio Torres confessa estar feliz e emocionado com o convite. “Agradeço o Daniel pela confiança. A emoção é muito forte porque eu passei 20 anos na Globo, né? Trabalhando como produtor e roteirista de programas de comédia. E aí, essa volta como ator, me dá uma sensação de um veterano estreante”, diz.

“Pela primeira vez, fazendo uma novela como ator, estou com uma sensação de, realmente, estreante, mas, ao mesmo tempo, é um lugar que conheço. Conheço os corredores, as portarias... E essa volta como ator está sendo muito divertida. Eu, às vezes, pergunto coisas aos colegas que não sei, porque não tinha essa vivência do ator em novelas, mas está muito legal”, continua.

O artista também segue com seus trabalhos no stand up comedy. “Continuo trabalhando muito com a comédia stand up, que tem me dado bastante material para a interpretação, a cena, mas lá, com o público, a reação é imediata. É um desafio novo, realmente”, fala.

Claudio Torres será Furtado, dono de pensão e homem de bem. É pai de Mila, com quem vive em conflitos, já que ela tem vergonha do jeito dele. “Falo de desafio porque além do personagem ter uma parte cômica, tem a parte dramática, pois vive um conflito com a filha, que tem vergonha dele. Então, acho uma oportunidade legal para as pessoas enxergarem essa paternidade difícil. E a gente vê o sentimento de amor, a gente consegue ver (no personagem). Quero agradecer muito o apoio dos colegas nessa volta, com essa nova função de estreante veterano”, destaca.

O roteirista fez parte da equipe criativa de programas como Chico Total, O Belo e as Feras, Escolinha do Professor Raimundo, além de A Grande Família e Sai de Baixo, que focam no núcleo familiar, como na nova novela. Claudio Torres emenda, ao ser questionado sobre esses trabalhos: “Ele tem esse jeitão de citicom dentro da novela. Faço um pouco esse amigo de todos, conselheiro, essa cara que ajuda... Então, essa experiência da comédia estou tentando aplicar agora como ator”.

A narrativa principal de Família é Tudo é a história de cinco irmãos que se afastam após a morte do pai, Pedro (Paulo Tiefenthaler): Electra (Juliana Paiva), Vênus (Nathalia Dill), Júpiter (Thiago Martins), Plutão (Isacque Lopes) e Andrômeda (Ramille). A trama se desenrola quando a avó paterna, Frida (Arlete Salles), desaparece, levando os irmãos a se unirem para desvendar o mistério.