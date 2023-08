Claudio Marzo: antes de luta contra problemas de saúde, galã teve filha com Betty Faria

Claudio Marzo: relembre detalhes sobre a vida do ator que está em 'Mulheres Apaixonadas'; ele morreu em 2008

Um dos destaques da novela Mulheres Apaixonadas, o ator Claudio Marzo morreu há oito anos, em 2015. Na época, a partida do artista que foi um dos galãs mais belos dos anos 60 e 70 gerou comoção.

Sempre querido pelo público - e pelas atrizes, o ator morreu após ser internado na Clínica São Vicente, zona Sul do Rio de Janeiro. Naquele ano, ele enfrentou uma série de problemas de saúde que o deixaram muito debilitado.

Primeiro, ele foi internado com problemas respiratórios. Meses depois, passou 14 dias no hospital para tratar uma pneumonia. Por fim, voltou a ser hospitalizado e precisou passar por uma cirurgia no aparelho digestivo, que evoluiu para uma hemorragia digestiva e diverticulite.

Entre seus maiores sucessos estavam trabalhos em novelas como Pantanal, Fera Ferida,Irmãos Coragem e Brilhante. Seu último trabalho foi na minissérie Amazônia – De Galvez a Chico Mendes, de Gloria Perez, em 2007.

Claudio Marzo foi casado com duas atrizes, Betty Faria e Thaís de Andrade. Ele teve ao todo três filhos, Alexandra Marzo,Bento Marzo, Diogo Marzo. A mais conhecida é Alexandra Marzo, fruto do relacionamento com a eterna Tieta, que seguiu a carreira dos pais e chegou a fazer trabalhos na Globo.

Após a morte do ator, Betty Faria exaltou o caráter do profissional. "Ele era um ser humano com valores morais definidos, o ator com prazer de representar, conviver com pessoas do bem. Cláudio era um homem com dignidade que se dava ao respeito. Orgulho dele ser o avô de minha neta mais velha".