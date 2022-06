Claudia Rodrigues e Adriane Bonato posam juntas após pedido

Claudia Rodrigues faz ensaio fotográfico com Adriane Bonato depois de gravar vídeo para pedi-la em casamento

CARAS Digital Publicado em 09/06/2022, às 17h09

A atriz Claudia Rodrigues apareceu sorridente em novas fotos com Adriane Bonato, que é sua ex-empresária. Nas imagens, as duas surgiram abraçadas após conversarem sobre o pedido de casamento que a atriz fez por meio de um vídeo nas redes sociais.

Segundo o site da Revista Quem, Bonato contou que elas se reencontraram após o vídeo e vão ter um relacionamento a partir de agora. “Vamos começar um relacionamento, vamos namorar, vamos ver se temos química”, contou ela.

Mais cedo, Adriane Bonato contou nas redes sociais que foi pega de surpresa com o pedido de Claudia Rodrigues. "Como vocês eu também fui pega de surpresa. Mas depois de conversar muito com o Calone e entender os reais motivos que a levaram gravar o vídeo, achei melhor fazer o mesmo. Eu precisei me ausentar para pensar e colocar as ideias no lugar, para poder dar a reposta, pois amor existe de ambas as partes. E por mais que haja amor é complicado para mim porque eu sempre estive ligada na parte profissional, nos negócios e no cuidar dela", disse ela.

E completou com um recado para a atriz. "Claudinha o que tenho para dizer para você é: Eita pequeneninha, você é danada hein, quando quer uma coisa, não desiste né. Você me pegou de surpresa, não esperava que você fizesse isso… mas tô indo aí conversar com você, tá! Me espera!", declarou.

Fotos de Claudia Rodrigues com Adriane Bonato: