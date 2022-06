Claudia Rodrigues curte passeio romântico com Adriane Bonato

Claudia Rodrigues e a namorada, Adriane Bonato, aparecem juntas em passeio de pedalinho no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 12h17

A atriz Claudia Rodrigues aproveitou a manhã desta sexta-feira, 24, para curtir um passeio com a namorada, a empresária Adriane Bonato, no Rio de Janeiro. As duas foram dar uma volta de pedalinho na Lagoa durante o dia de sol.

Elas foram flagradas trocando carinhos e beijos durante o passeio ao ar livre.

Vale lembrar que Claudia Rodrigues e Adriane Bonato começaram a namorar há poucos dias após a atriz gravar um vídeo com um pedido de casamento. Nas redes sociais, a artista falou sobre o que sente pela ex-empresária.

"Eu queria dividir isso com vocês e dizer que estou fazendo um pedido de presente de aniversário: é que a Dri entenda que eu amo ela, que não vivo sem ela, e sem ela vegeto e sofro. E que quero viver com ela pro resto da minha vida. Por isso quero que ela aceite meu pedido de casamento. Esse é o meu pedido!", contou ela.

Após aceitar o pedido de namoro, Adriane Bonato contou que elas estão juntas. Em conversa com o Jornal Extra, Bonato contou que as duas tiveram química após assumirem o que sentem uma pela outra.“Encaixou! Foi uma noite maravilhosa. Beijei muuuuito”, disse ela à publicação.

Fotos de Claudia Rodrigues e Adriane Bonato: