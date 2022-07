Claudia Rodrigues comemora o primeiro mês de namoro com Adriane Bonato

Claudia Rodrigues e Adriane Bonato curtem almoço especial no dia em que completaram um mês de namoro

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 17h23

A atriz Claudia Rodrigues (52) e sua namorada, a empresária Adriane Bonato, completaram o primeiro mês de namoro nesta quarta-feira, 13, e foram curtir um almoço especial no Rio de Janeiro. As duas foram flagradas chegando juntas em um restaurante e esbanjaram sorrisos durante o momento.

No almoço, Claudia foi vista andando com a ajuda de uma bengala e também deu um beijo apaixonado na namorada.

As duas assumiram o relacionamento no mês passado após Claudia Rodrigues surpreender a amada com um vídeo de pedido de casamento. Depois de uma conversa, elas decidiram engatar o romance e já foram vistas juntas em algumas ocasiões.

Em conversa com o Jornal Extra, Bonato contou que as duas tiveram química após assumirem o que sentem uma pela outra.“Encaixou! Foi uma noite maravilhosa. Beijei muuuuito”, disse ela à publicação.

Fotos do almoço especial de Claudia Rodrigues e Adriane Bonato:

Fotos: Dan Delmiro / AgNews