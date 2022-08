Claudia Raia viveu romance com Jô Soares, que era 30 anos mais velho: "Ele me salvou"

Claudia Raia viveu romance com o humorista que faleceu nesta sexta-feira (5) aos 84 anos; ela já relatou como foi o período em que eles ficaram juntos

Redação Publicado em 05/08/2022, às 08h38

O humorista Jô Soares (1938-2022) viveu um relacionamento marcante com a atriz Claudia Raia (55).Os dois se relacionaram no início da década de 80, quando a atriz ainda era uma estrela proeminente da televisão.

Recentemente, em entrevista ao canal ‘Téte a Theo’, do ator Theodoro Cochrane (43), ela contou em detalhes como foi o início curioso da relação entre os dois.

“Eu já estava no programa dele há uns quatro, cinco meses, e ele sempre muito gentil comigo e tudo. Até que um dia ele viu uma pinta na minha perna – essa história é um absurdo – e falou assim: ‘Essa pinta é o quê?’. Eu falei: ‘É uma pinta, eu adoro a minha pinta e tal’. Ele falou: ‘Tem que tirar isso'”, relembrou a atriz. Ela contou que foi ao médico e descobriu que era um tipo inicial de câncer.

“Falou que ia me levar num médico, me levou no doutor Dráuzio Varella na época, que tirou a minha pinta. Imediatamente era um melanoma cancerígeno. Ele me salvou, na verdade. Dali, a gente começou uma relação de amizade”.

Segundo Claudia Raia, o romance foi surgindo aos poucos. Ela conta que na época inclusive namorava um dos galãs da televisão, o ator Raul Gazolla.

“E, de repente, eu me apaixonei pelo Jô, que era um homem espetacular. Nem eu dava conta daquilo, eu era muito jovem. Apaixonada por um homem esteticamente fora dos padrões que eu estava acostumada. Tipo 30 anos mais velho do que eu. Eu era mais nova que o filho dele, então era bizarro”, afirmou ela.

Na mesma entrevista, a atriz contou que ficou desolada após o fim do namoro que chegou ao fim após uma decisão de Jô Soares. “Eu era apaixonada por ele e eu me ferrei um pouco. Me ferrei não, porque foi incrível. Mas ele que terminou comigo. Eu fiquei bem mal”.

Jô Soares morre aos 84 em São Paulo

Na madrugada desta sexta-feira, 05, Jô Soares faleceu no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. O artista estava internado desde julho para tratar uma pneumonia. A causa do falecimento ainda não foi revelada.