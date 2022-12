Claudia Raia se pronuncia após vídeo de 'bronca' em jornalista: 'Foi editado'

Grávida, Claudia Raia virou assunto na internet após um suposto vídeo com um jornalista que não sabia o nome do seu bebê

A atriz Claudia Raia (55) se pronunciou sobre a repercussão de um vídeo de uma suposta bronca em um jornalista que não sabia o nome do seu bebê. Grávida de um menino, ela afirmou que o vídeo foi editado e que deu uma impressão equivocada do que realmente aconteceu no evento.

A declaração de Claudia Raia foi dada por meio de sua assessoria de imprensa ao Jornal Extra.

"Tenho o maior respeito pela imprensa e pelos jornalistas, que sempre me acompanharam nos meus 40 anos de carreira. Aquele foi um momento de brincadeira na chegada do evento, onde atendi toda imprensa presente. O vídeo foi editado e passou uma impressão equivocada. Sempre cultivei uma ótima relação com fotógrafos e jornalistas e seguirei assim", disse ela.

Ex-marido de Claudia Raia comenta a gravidez dela

Na última sexta-feira, 02, durante o programa “Conversa com Bial”, o ator Edson Celulari (63) revelou ter ficado surpreso com a gravidez de sua ex-esposa, a atriz Claudia Raia (55). Os dois foram casados por 17 anos e tiveram dois filhos: Enzo (25) e Sofia (19).

O artista afirmou que está feliz pela terceira gestação da ex-companheira, que atualmente é casada com o dançarino Jarbas Homem de Mello (53). "Eu fiquei surpreso, não sabia disso! Fiquei feliz, ela está feliz, O Jarbas está feliz, os meus filhos com Claudia estão felizes", afirmou o artista.