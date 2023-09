Claudia Raia se emociona ao ganhar joia valiosa do marido: “Me quebrou”

A atriz Claudia Raia dividiu detalhes da joia repleta de significado que ganhou do marido, o ator Jarbas Homem de Mello

Nesta quinta-feira, 21, o ator Jarbas Homem de Mello preparou uma surpresa muito especial para sua esposa, a atriz Claudia Raia. Através das redes sociais, a famosa compartilhou o momento emocionante em que recebeu um presente valioso e repleto de significado de seu marido: uma joia feita com seu próprio leite materno.

Mamãe do pequeno Luca, Claudia contou que foi surpreendida pelo marido: “Gente, meu marido agora me quebrou em um grau, que você não está entendendo! Ele veio com esse colar pra mim, que eu não tô sabendo de nada. De repente esse colar, gente, isso aqui não é uma pedra, isso aqui é o meu leite materno”, ela explicou.

Claudia ainda revelou como seu amado teve a ideia do presente especial: “O Jarbas sabendo que eu estava no final da amamentação, na transição da introdução alimentar, ele falou ‘vamos eternizar esse momento e colocar em uma joia o leite materno. Olha que ideia linda, em formato de gota”, ela se derreteu.

Jarbas também apareceu no registro e contou que decidiu fazer um agrado para a esposa agora que o herdeiro está começando uma nova fase, em seu sétimo mês de vida: “Estava tristinha porque ia parar de amamentar”, disse o ator. “Eu estou muito emocionada. É muito lindo”, completou Claudia, impactada com a surpresa.

Vale lembrar que além do pequeno Luca, que chegou ao mundo em 11 de fevereiro deste ano, a atriz também é mãe do empresário Enzo Celulari e da estudante Sophia Raia, fruto do antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, com quem foi casada por 17 anos. Após o fim da relação, ela se casou novamente com Jarbas em dezembro de 2018.

Claudia Raia explode o fofurômetro ao mostrar o filho caçula se alimentando:

No início do mês, Claudia Raia derreteu seus seguidores ao mostrar seu filho caçula, Luca, comendo uma frutinha pela primeira vez. O menino se deliciou ao experimentar um pedaço de melão. Nesta semana, a atriz atualizou a evolução do herdeiro em sua introdução alimentar e encantou mais uma vez ao mostrar que ele já consegue ingerir novos alimentos!

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista mostrou o herdeiro todo sorridente, e com a boca suja, após comer beterraba. "Só pra avisar que eu amo beterraba", escreveu a artista na legenda, como se o bebê que estivesse falando com os seguidores, que deixaram muitos elogios para a fofura do bebê!