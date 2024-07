Claudia Raia se derrete em clique com a filha, Sophia: "Meu amor todinho"

A atriz Claudia Raia encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar uma foto ao lado de sua filha, Sophia Raia

Claudia Raia usou as redes sociais nesta quinta-feira, 11, para compartilhar um novo clique com a filha, Sophia Raia, de 21 anos. A jovem é fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari.

Na foto postada no feed do Instagram, as duas aparecem em um restaurante e Sophia está dando um beijo no rosto da mãe. Ao dividir o momento carinhoso com a herdeira, a artista se declarou. "Meu amor todinho", escreveu Claudia na legenda da publicação.

O post encantou os internautas, que encheram a postagem de comentários fofos. "Lindas", disse uma seguidora. "Que amor", escreveu outra. "Maravilhosas", falou uma fã. "Meu amor todinho", falou Enzo Celulari, que é filho de Claudia e Edson.

Sophia também se declarou para a mãe. "Te amo mais que tudo mama", escreveu a jovem, que estuda Artes e Comunicação, em Nova York, nos Estados Unidos.

No mês passado, Claudia prestou uma homenagem especial para seu genro, Felipe Lati, nos Stories do Instagram. O namorado de sua filha, Sophia Raia, completou mais um ano de vida e ganhou uma homenagem especial da sogra. "Niver do meu genrinho canceriano, lindo, amado do meu coração. Que os anjinhos te cubram de bençãos nessa novíssima jornada. Nós te amamos muito", escreveu ela.

Confira:

Claudia Raia se derrete ao mostrar o filho caçula com livro

Luca, o filho de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, voltou a roubar a cena nas redes sociais no último domingo, 7, ao surgir 'lendo um livro'. Nas fotos postadas no feed do Instagram pela atriz, o menino, que tem apenas 1 aninho, aparece todo sorridente com seus livros, e a mamãe coruja se derreteu. "Bilico estudioso", escreveu ela na legenda da publicação. Os fãs da artista também ficaram encantados com a postagem. Confira!