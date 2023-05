Claudia Raia revela que gravidez acendeu seu desejo sexual: 'Taradíssima'

Aos 56 anos, Claudia Raia revela que durante a gravidez estava 'bombando' de desejo

A atriz Claudia Raia (56) falou sobre sua rotina com o filho caçula, Luca, de três meses, durante uma entrevista para Maria Beltrão (51), no É de Casa. A famosa fez novas revelações sobre a maternidade e surpreendeu ao falar sobre sua intimidade com o marido, Jarbas Homem de Mello (53).

Durante o bate-papo, a artista falou mais uma vez sobre a diferença de ser mãe após os 50. "Quando a gente é mais nova, quer estar ali, mas também quer estar em vários lugares", disse ela. "Tem muita demanda! Quando você está nos 56, não quer estar em outro lugar a não ser com ele", falou a atriz que é mãe de Enzo Celulari (25) e Sophia Raia (20), frutos de seu casamento com Edson Celulari (65).

Claudia Raia então abriu o jogo sobre sexo na gravidez e surpreendeu ao revelar que seu desejo aumentou. "O meu caso é bem diferente, eu saí da menopausa. Claro que a sexualidade passa por momentos mais ou momentos menos. Eu, grávida, estava bombando, de tudo. Estava taradíssima. Mas não tem manual", declarou ela.

Nas últimas semanas, a famosa ainda contou em entrevista ao Fantástico que sofreu de crise pânico durante a gestação. “Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, falou.

Claudia Raia sofre críticas ao mostrar almoço luxuoso da família: ''Hipócritas''

A atriz Claudia Raia compartilhou mais um momento de sua família em sua mansão, no interior de São Paulo. Para o Dia das Mães, a famosa fez um almoço luxuoso para celebrar a data com os filhos e acabou recebendo críticas ao exibir os detalhes do evento.

No vídeo, além de mostrar momentos curtindo com os herdeiros, Enzo Celulari, Sophia Raia e o caçulinha, Luca, de três meses, a artista exibiu a montagem da mesa com uma especialista. Com um jogo de pratos e taças de alto nível, ela fez a refeição.

"Um pouquinho do meu Dia das Mães pra você lembrar que hoje é Dia da Família! E se você é como eu e ama reunir sua prole envolta da mesa, olha que trabalho lindo da @namesacomju, pra deixar os momentos em família ainda mais especiais ", falou Claudia Raia.

Nos comentários da publicação, a atriz acabou recebendo críticas ao exibir o luxo. "80% das brasileiras comemorando com copos de extrato de tomates ou de plástico mesmo. E sendo felizes do mesmo jeito... essas postagens...", escreveram. "Decoração linda, mas só nessa decoração dava pra alimentar muitas famílias que não tem nem um pão pra se alimentar... sei que ela é rica e pode, mas não vamos ser hipócritas", opinaram outros.

