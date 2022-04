Claudia Raia mostra encontro com Mariana Ximenes e Fernanda Souza: ''Filhas que a carreira me deu''

A atriz Claudia Raia celebrou o encontro com as filhas da ficção, Mariana Ximenes e Fernanda Souza

CARAS Digital Publicado em 10/04/2022, às 12h42

Claudia Raia (55) usou as redes sociais para dividir um encontro muito especial.

Neste domingo, 10, a atriz publicou em seu perfil no Instagram alguns registros ao lado de Mariana Ximemes (40) e Fernanda Souza (37), que ela chama carinhosamente de filhas.

"Que semana deliciosa, passei grudada com as filhas que a carreira me deu de presente!", escreveu ela na legenda da publicação.

Em seguida, Claudia contou que os próximos dias também serão especiais, já que será aniversário do seu filho, Enzo Celulari (24), Paolla Oliveira (39) e Isabelle Drummond (27), que também são filhas da ficção. "E semana que vem tem aniversário dos meus arianos @enzocelulari @paollaoliveirareal e @yeuxpapillon, amo vocês!", declarou ela.

Recentemente, Claudia Raia roubou a cena na rede social ao mostrar um clique ousado de um ensaio. A artista publicou uma foto usando um body preto cheio de atitude e deu o que falar ao exibir suas curvas.

