Claudia Raia faz reflexão sobre idade: "Quem falou que você não pode?"

Claudia Raia foi mãe de Lucca recentemente e levantou o questionamento com seus seguidores

Claudia Raia (56) compartilhou uma reflexão sobre ser mãe em uma idade avançada e questionou seus seguidores nas redes sociais sobre o que eles abriram mão por estarem mais velhos.

A atriz perguntou: "E você, o que já deixou de fazer por causa da sua idade?".

"As respostas foram as mais diversas e na discoteca, dançar, andar de bicicleta, voltar pra faculdade, tatuagem, roupas curtas e a lista é enorme, mas eu deixo aqui pra vocês a seguinte reflexão e se você morrer amanhã não fez o que queria, mas por que não fez? O que te impede? Quem falou que você não pode? Quem me disse esse absurdo? A gente só deixa o outro fazer com a gente aquilo que nós permitimos e ninguém tem o direito de falar do que você pode ou não fazer sua vida, não fomos educadas para aproveitar a liberdade, e se sentir bem com a liberdade, porque a vida toda aprendemos que o certo era agradar o outro e não fazer muita coisa por nós mesmos, pra não incomodar, agradar pra quê? Pra pertencer, mas pertence a quem? Escuta, a única pessoa que você precisa ter nessa vida é a você mesmo. Sua vida, seu corpo, seus sonhos, seus boletos, suas regras. E tenho dito", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Claudia Raia relembra foto da gestação: "Parece um sonho"

Claudia Raia já está com saudades da barriga de sua terceira gestação. Poucos dias após o nascimento de Luca, ela lembrou uma foto de quando ainda estava grávida.

Também em um longo texto, ela alertou também para os cuidados com parentes e amigos que foram visitar bebês recém-nascidos.

"Os primeiros dias de vida do bebê são muito sensíveis e, por isso, é preciso tomar alguns cuidados ao fazer a visita neste primeiro momento, como lavar as mãos, deixar a boca e o nariz cobertos", escreveu.