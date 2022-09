Claudia Raia curte momento carinhoso ao lado dos filhos, Sophia e Enzo: ''Meu amor todinho!''

Claudia Raia viveu um momento carinhoso coladinha aos filhos, Sophia e Enzo

CARAS Digital Publicado em 11/09/2022, às 16h00

Neste domingo, 11, Claudia Raia (55) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento carinhoso ao lado de seus filhos, Sophia (19) e Enzo (25). A atriz publicou uma foto onde ela aparece em frente ao espelho, enquanto curtia um momento coladinha com os herdeiros.

Na imagem, Claudia aparece usando um vestido verde estiloso, esbanjando sua beleza, enquanto seus filhos apostaram em looks casuais, Enzo com um conjunto de shorts e camisa azul e Sophia com um vestido de mangas longas prateado.

Em um segundo registro, Claudia e Sophia aparecem juntas, em um outro momento, enquanto faziam biquinho para a lente das câmeras. Na legenda, a mamãe babona se derreteu pelos meninos escrevendo: "Meu amor todinho!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Muito amor envolvido!", escreveu um. "A beleza vem de família!", falou outro. "Seus lindos", disse um terceiro.

Confira as fotos carinhosas que Claudia Raia publicou ao lado dos filhos, Sophia e Enzo:

