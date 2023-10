Claudia Raia compartilha momento encantador entre os filhos: "Amor"

A atriz Claudia Raia estourou o fofurômetro ao compartilhar seus filhos, Enzo e Luca, aproveitando o dia juntinhos; confira!

A atriz Claudia Raia está longe da família para as gravações da novela Terra e Paixão. No entanto, ela nunca deixa de se mostrar conectada aos filhos, mesmo de longe. Neste domingo, 15, a artista estourou o fofurômetro ao compartilhar fotos de seus dois herdeiros homens, Enzo e Luca.

Enzo, fruto de seu relacionamento com o ator Edson Celulari, apareceu em momentos super fofos com o irmão caçula, Luca, filho do ator Jarbas Homem de Mello. Os dois foram gravados em momento de muita diversão e risadas, com direito a cliques encantadores também.

Na legenda, Claudia se derreteu por seus meninos. "Registrando cada fase desse amor", disse ela no álbum de fotos. E seus seguidores não deixaram de comentar as fotos. "Coisinha fofa e coisão fofo", brincou fã. "Ownnn belezinha demais", disse outro. "Que lindos", disparou mais um. "Bebezinho mais lindo do planeta", escreveu admirador.

Confira a publicação:

Claudia Raia não participou do oitavo mesversário do filho

No último dia 12, a atriz Claudia Raia revelou que não participou do oitavo mesversário do filho caçula, Luca. Ela disse que a ausência foi devido ao trabalho, já que ela está longe de casa para participar de algumas gravações na TV Globo.

No entanto, para comemorar a data, a artista compartilhou fotos da comemoração, feita sem ela, e encantou seu público com fotos do tema "assustador" que escolheram para a festinha. Luca surgiu com o papai, Jarbas Homem de Mello, vestido de vampiro em sua festa com tema de Halloween.

O bolo, docinhos e decoração foram todos confeccionados no tema e mais uma vez ele comemorou em grande estilo. "Mamãe está trabalhando, mas mesmo com a distância meu coração está colado com os meus amores! Feliz 08 meses Luquinha, estou morrendo de saudades", disse a famosa.