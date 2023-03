Claudia Raia chora com presente inesperado que ganhou do filho, Enzo: "Loucura"

Claudia Raia chora e surge abalada ao ser surpreendida pelo carinho e pela generosidade do filho

A atriz Claudia Raia foi às lágrimas nesta quarta-feira, 8, ao ser surpreendida por um presente sensível e singelo do filho, Enzo Celulari. Ela fez questão de gravar um vídeo ainda emocionada.

"Gente, tô chorando, sou mãe babona mesmo. Vou mostrar para vocês como um filho deve tratar uma mãe, principalmente um filho homem. Tem que valorizar", começou ela.

A atriz então contou que ganhou um buquê com rosas simbolizando toda a sua trajetória. "Eu ganhei 56 rosas do campo representando cada ano da minha vida, de força e de determinação. Eu tô toda cagad* aqui e tô dividindo com vocês porque esse filho é uma loucura", disse ela.

Ao final, ela se mostrou feliz com a criação que deu ao filho. "Ele é muito especial, muito sensível e ainda bem que eu consegui mostrar para ele o valor das mulheres. Dá um alívio", disse ela com lágrimas nos olhos.

Enzo Celulari celebra o nascimento do irmão caçula

Em recente entrevista à CARAS Brasil, Enzo Celulari afirmou que o irmão caçula, Luca, é uma "dádiva" que chegou para alegrar não apenas a si, mas também a sua irmã Sophia Raia (20). "Agora temos o Luca que é uma coisa mais amada do mundo. [Fruto] de uma gravidez que é uma dádiva, um milagre de Deus, 56 anos, uma gravidez natural. Graças a Deus deu tudo certo, o bebê veio lindo, saudável e eu só tenho a agradecer e dar muito muito amor ao Luquinha, que agora é o novo membro da família", disse ele.

Veja: