Claudia Leitte sobre relação com o marido após quase duas décadas: 'Eternos namorados'

Claudia Leitte (42), conhecida por sua carreira na música, também equilibra o trabalho com a maternidade e o casamento de quase duas décadas. A cantora, que se apresentou no Micareta na última quinta-feira, 8, é casada com Márcio Pedreira desde 2007, com quem teve três filhos, Davi, Rafael e Bela. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes do relacionamento com o marido e declarou que o casal sempre encontra um espaço na rotina para momentos de romance: "Eternos namorados".

"Somos muito parceiros. Desde sempre! Nós temos as mesmas atividades e responsabilidades como pais de três, nos dividimos e nos apoiamos sempre que necessário, mas não deixamos de ter nosso momento de eternos namorados", compartilhou Claudia Leitte .

Além dos anos de casamento , a cantora também completou outro marco recentemente: seus 20 anos de carreira. "Completei 20 anos de carreira ano passado e isso só me dá mais gás. Vejo que o que vem pela frente chegará com mais preparo, mais maturidade… e que chegue! Tenho muito sonhos, fé, disposição, coragem e ousadia para realizá-los", declarou Claudia Leitte.

Questionada sobre o que diria para sua versão mais nova, a cantora ainda declarou: "Eu diria para continuar acreditando na minha arte, na minha paixão pela música e nunca desistir, nem quando parecer impossível, pois no final tudo vai dar certo para quem ama Deus e eu sempre o amei. [...] Deixa o sol bater, deixa iluminar, vai resplandecer, deixa a luz entrar. O seu bem querer no seu bem estar, vai acontecer! Pode acreditar! [...]".

Claudia Leitte também refletiu sobre a diferença entre shows em trios elétricos e no palco, e garantiu que as duas apresentações não tem comparação: "Projetos diferentes levam a gente para mundos diferentes. De verdade! Pode ser exatamente o mesmo público. No palco é uma coisa, no trio é outra… é mágico mesmo! E acho que a galera sente isso também".