Claudia Leitte encanta ao mostrar jantar especial com o marido

Cantora Claudia Leitte compartilhou registros de momento especial com o esposo e encantou os fãs

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 11h44

A cantora Claudia Leitte (41) compartilhou um momento especial que teve com o marido!

Em sua rede social, a artista publicou nesta quarta-feira, 16, uma série de cliques ao lado do esposo, o empresário Márcio Pedreira (41), curtindo um jantar diferente.

Com seu novo visual ruivo, Claudia Leitte surgiu toda estilosa ao lado do amado aproveitando a refeição de um restaurante de alto padrão.

"Aquelas fotos que a gente lembra de fazer só pra registrar que gosta do banheiro do restaurante, do drink, mas AMA mesmo é a companhia! A certeza que fica junto com o rolo de câmera é a de que “nada” ou “qualquer coisa” com ele SEMPRE “dá bom”! Ps. Tô muito Ariel", descreveu os registros.

Nos comentários, os internautas admiraram o casal. "Tá tão linda ruiva", admiraram os seguidores. "Como o amor é lindo", falaram outros.

Ainda recentemente, Claudia Leitte divertiu ao compartilhar dançando para o esposo usando um biquíni de oncinha.

Veja as fotos de Claudia Leitte jantando com o marido: