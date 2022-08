Claudia Jimenez será velada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro

O velório de Claudia Jimenez será neste sábado, 20, no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 10h20

O horário do velório de Claudia Jimenez (1958-2022) já foi divulgado. Durante o É de Casa deste sábado, 20, foi informado que a atriz e humorista será velada no Memorial do Carmo, no Rio de Janeiro, a partir das 12h.

"O corpo da atriz e humorista não está mais aqui no hospital. O velório da Claudia vai acontecer no memorial do Carmo que fica na região portuária do rio de janeiro, do meio dia ate as quatro e meia da tarde.", disse a repórter que estava na porta do hospital onde ela faleceu.

Claudia Jimenez morreu neste sábado, 20, em um hospital no Rio de Janeiro. Ela já tinha se tratado contra um câncer no tórax e havia feito pelo menos 3 cirurgias no coração.

A causa da morte, entretanto, ainda não foi revelada.

Carreira de sucesso

A atriz fez muito sucesso interpretando Dona Cacilda em Escolinha do Professor Raimundo, além de ficar conhecida por interpretar Edileuza no humorístico Sai de Baixo. Ela ainda fez inúmeras novelas, atuando em tramas como Torre de Babel, Sete Pecados e Haja Coração.

