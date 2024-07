Claudia Alencar se recupera bem após cirurgia na coluna

Novo boletim médico informou que a atriz Claudia Alencar apresenta boa recuperação após realizar cirurgia na coluna vertebral

Nesta quarta-feira, 10, o Hospital Placi Barra emitiu um novo boletim médico sobre a atriz Claudia Alencar, que realizou uma cirurgia na coluna vertebral em meados de junho. De acordo com o comunicado, a artista apresenta boa recuperação.

No entanto, Claudia apresentou um quadro de trombose venosa que requer alguns cuidados, portanto a famosa teve que interromper o programa de reabilitação.

"A atriz Claudia Alencar foi submetida à nova cirurgia em coluna vertebral em 14/06 no Hospital Samaritano Barra em função de reativação do quadro de dor. Readmitida há duas semanas no Hospital Placi Barra para novo programa de reabilitação e controle de dor. Vem apresentando boa recuperação e já caminha sem auxílio. Há dois dias foi detectado quadro de trombose venosa em perna, sem qualquer complicação, mas requerendo anticoagulação, repouso e suspensão do programa de reabilitação que será retomado assim que o edema regredir. Em função do sucesso da nova intervenção cirúrgica e excelente progresso na reabilitação, a expectativa de recuperação desta nova internação será mais rápida, permitindo seu retorno para casa em prazo bem mais curto. Claudia se encontra animada e bastante cooperativa com o programa de recuperação", diz o texto.

O último trabalho de Claudia Alencar na TV foi em 2017, em que ela fez uma participação especial na novela Rock Story, exibida pela Rede Globo.

Claudia Alencar fala sobre recuperação

Poucos dias após passar pela cirurgia, Claudia Alencar comentou sobre sua recuperação e se mostrou bastante otimista.

"Pois é, estou aqui no hospital novamente porque, na realidade, os grandes marinheiros só se fazem em mares bravios", disse ela, em entrevista à CARAS Brasil. "Estou aqui de novo, vencendo de novo essa questão da minha coluna que não deu certo da outra vez".

A artista afirmou que, logo após a nova cirurgia, já conseguiu andar. Com a boa recuperação, a previsão é de que ela possa ir para casa logo. "Estou com a coluna boa, andando para lá e para cá. Já vou ter alta rapidamente".