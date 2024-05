Cissa Guimarães vai ao velório do ex-marido, Paulo César Pereio

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães aparece emotiva durante o velório do ex-marido, Paulo César Pereio, que é o pai de dois dos seus filhos

A apresentadora e atriz Cissa Guimarães esteve no velório do seu ex-marido, o ator Paulo César Pereio, que é o pai de dois dos seus filhos, Tomás e João Velho. O velório aconteceu no Estação Net Rio, no Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 14, e reuniu amigos e familiares para o último adeus ao artista.

Cissa foi fotografada pelos paparazzi enquanto era consolada por amigos e apareceu emotiva com as homenagens ao ex-marido neste momento de luto.

Depois da notícia da morte de Pereio, a atriz fez homenagens para ele nas redes sociais para demonstrar a boa relação que eles tinham mesmo depois da separação. "Peréio, meu amor, chegou o momento de darmos um até logo. Sou eternamente grata por tudo que me ensinou, me mostrou, pelos nossos filhos, pela nossa história, pela sua história… Vai na luz e continue brilhando. Estaremos por aqui sempre te aplaudindo e perpetuando seu legado. Te amo. Salve Paulo César Peréio!!!", disse ela.

Antes disso, a artista também fez outro post para homenagear o ex-marido e ator veterano. "Peréio, grande amor da minha vida, te sinto e te tenho nos nossos “sucedâneos “, Thomaz e João, que você pediu tanto para mim! Te agradeço meu amor, por tanto aprendizado e amor. Eu era uma menina e vc m mostrou o mundo e o amor pelo nosso ofício! Fizemos filhos e história meu amor, e agora temos nossos netos lindos p continuar nosso amor, que será sempre eterno! Brilhe, como sempre, nos palcos e telas d céu p q todos nós sejamos abençoados pelo seu talento, sua verdade e sua coragem! Te amo e te reverencio imenso! Obrigada pelos nossos sagrados filhos, obrigada, obrigada, obrigada! Vai na luz meu companheiro, com todo meu amor! Salve Paulo César Peréio!!!!!", falou.