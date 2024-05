Cissa Guimarães fala sobre morte do ex-marido, Paulo César Pereio

Ex-esposa de Paulo César Pereio, Cissa Guimarães lamentou a morte do ator, pai de dois de seus filhos: 'Uma relação de amor eterna'

O velório do ator Paulo César Pereio aconteceu na tarde de terça-feira, 14, no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. Amigos e familiares estiveram presentes para dar o último adeus ao veterano, que faleceu aos 83 anos no domingo, 12.

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, ex-esposa do artista, se emocionou bastante durante a cerimônia de despedida e foi consolada por amigos. Os dois foram casados entre 1975 e 1990, e tiveram dois filhos: Tomás e o também ator João Velho.

Em entrevista ao portal LeoDias, Cissa abriu o coração neste momento de luto e falou a respeito de sua relação com Paulo César Pereio em uma bela homenagem. "Uma relação de amor até hoje, eterna. Uma relação de agradecimento não só como companheira dele, não só como mãe dos filhos, mas uma expectadora da cultura brasileira", iniciou ela.

E completou: "Uma das pessoas mais importantes na cultura brasileira, no teatro, no cinema, na televisão e isso vai fazer falta a todos nós, não só à família. Quero agradecer a todos que mandaram mensagens de carinho. Agradecer a vocês. E agradecer a ele por ter me dado as coisas mais preciosas da minha vida que são meus filhos e a tudo que ele me ensinou. Muito obrigada!".

Ao final do velório, Cissa Guimarães protagonizou um momento simbólico e carinhoso. Na hora de fechar o caixão e colocá-lo no carro para ir ao sepultamento, ela se juntou aos filhos e outros amigos para carregá-lo.

Cissa Guimarães também homenageou o ex-marido nas redes sociais. Em uma publicação emocionante, a artista lamentou a partida do veterano: "Peréio, meu amor, chegou o momento de darmos um até logo. Sou eternamente grata por tudo que me ensinou, me mostrou, pelos nossos filhos, pela nossa história, pela sua história… Vai na luz e continue brilhando. Estaremos por aqui sempre te aplaudindo e perpetuando seu legado. Te amo. Salve Paulo César Peréio!!!", disse.

Paulo César Pereio realizou cirurgia duas semanas antes de sua morte

O ator Paulo César Peréio faleceu aos 83 anos no último domingo, 12, em decorrência de uma doença hepática avançada. O artista foi levado em estado grave durante a madrugada para o Hospital Casa São Bernardo, no Rio de Janeiro.

Ex-marido da atriz Cissa Guimarães, Paulo César passou a viver no Retiro dos Artistas em 2020, no início da pandemia de Covid-19. De acordo com informações do site Extra, duas semanas antes de morrer, o veterano quebrou o fêmur e chegou a realizar uma cirurgia, que foi um sucesso.

No entanto, a administradora do Retiro, Cida Cabral, informou ao veículo mencionado que o ator "já vinha tendo complicações". O velório do artista aconteceu nesta terça-feira, 14, no Estação Net Rio (RJ).