Cissa Guimarães emociona ao falar do filho que morreu aos 18 anos: ''É uma impunidade absurda''

A apresentadoraCissa Guimarães (64) comoveu o público ao falar sobre a morte do filho, Rafael Mascarenhas (1991 - 2010).

A artista participou do quadro Arquivo Pessoal no programa Faustão na Band e corrigiu o comandante da atração ao escutar a expressão "perda do filho". O herdeiro da atriz com o saxofonista Raul Mascarenhas faleceu aos 18 anos, após atropelamento em túnel interditado no Rio de Janeiro, em julho de 2010.

“Fausto, você sabe, com todo meu coração aqui. Eu não questiono, eu exerço muito a gratidão. Me desculpa eu humildemente te corrigir. Eu não perdi nada, só ganhei no tempo que me foi dado. Deus me deu 18 anos do maior amor do mundo. Eu não perdi. Perdi o contato físico: ele podia estar aqui hoje, tocando a guitarra dele. Mas ele está. Ele está”, disse ela, apontando o dedo para o telão com foto de Rafael. “Ele está aqui”, repetiu Cissa, visivelmente emocionada.

Cissa também comentou sobre a impunidade e afirmou que não teve contato com a família do rapaz.

“Eles ficaram presos por dois dias e saíram. Eu espero que ele tenha aprendido alguma coisa porque meu filho está aí pra ensinar. Eu batalhei tanto, mas é uma impunidade absurda. Eu não vou dizer que tenho pena, mas meu filho está na luz. Vocês estão nas trevas, nessa dimensão, não tem mais vida. O que é mais louco é que essa família, essa mãe desse rapaz que atropelou meu filho, nunca sequer me procurou. Como mãe. Eu encontrei com eles no julgamento, cabeça baixa. Eles saíram do Rio de Janeiro, se esconderam.”

Em seu perfil no Instagram, Cissa Guimarães postou trecho de sua participação no programa comandado por Faustão (71).

"Emoção e gratidão profundas! Obrigada Faustão, obrigada a todos vocês que fazem parte dessa história, obrigada por estarem juntos comigo hoje e sempre! Muita luz, muito amor!", agradeceu a artista na legenda do post.

