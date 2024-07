Cissa Guimarães dedica volta de espetáculo ao filho Rafael: ‘Deixou todo esse presente’

Em entrevista à CARAS Brasil, Cissa Guimarães comemora volta ao teatro e dedica peça ao neto João e ao filho Rafael Mascarenhas, que morreu em 2010

Cissa Guimarães (67) está de volta aos palcos com a última temporada de Doidas e Santas, que comemora 10 anos de história. Após estreia no Teatro PRIO, Zona Sul do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 5, a CARAS Brasil conversou com a atriz sobre a retomada do espetáculo após quatro anos - ele precisou ser interrompido em 2020, por conta da pandemia da Covid-19. Emocionada, a artista diz que dedica o projeto hoje ao neto José, de 14 anos, filho do ator João Velho (40), e ao caçula Rafael Mascarenhas, que morreu aos 18 anos, em 2010. “Deixou todo esse presente”, diz Cissa.

A apresentadora do Sem Censura, programa da TV Brasil, estava feliz e bastante emocionada ao voltar para o Rio de Janeiro, onde estreou, em 2010, Doidas e Santas. “Jamais pude imaginar, lá em 2010, que eu estaria de novo aqui no Rio, em 2024, com os meus colegas, com essa plateia lotada, fazendo essa peça com o mesmo texto, a mesma equipe, mesmo elenco (...) E lotando ainda; é maravilhoso! Fico muito feliz que com esse texto, a gente consiga emocionar e divertir a plateia. E eu estou muito emocionada hoje, agradecendo muito aos deuses do teatro”, conta.

Cissa também fala do reencontro com o público do teatro. “Fiquei muito nervosa, porque Rio de Janeiro é a minha cidade, né? Revi meus amigos, meus colegas de teatro, e fui presenteada com uma plateia lotada. Meu neto estava na plateia também. Eu dediquei a ele o espetáculo; ele nem tinha nascido quando o espetáculo começou. Agora, tenho um neto de 14 anos, que está assistindo. E o Rafael, que com certeza me deixou todo esse presente”, ressalta.

Doidas e Santas ficará em cartaz no Rio de Janeiro até o dia 4 de agosto. Depois, segue em turnê para outros estados, encerrando a última temporada. “Quero chamar toda a galera da CARAS, que é uma revista que eu adoro, que já fiz tantas viagens e fotos, para vir assistir Doidas e Santas. É a última temporada, última chance de ver. Venham! Com certeza vocês vão se divertir e se emocionar”, fala.

Josie Antello e Guiseppe Oristanio formam com Cissa Guimarães o elenco da peça - Thaíse Ramos

MAIS SOBRE DOIDAS E SANTAS

Projeto teatral idealizado por Cissa Guimarães com texto de Regiana Antonini e direção de Ernesto Piccolo, o texto é inspirado no livro homônimo de Martha Medeiros e conta a história de Beatriz (Cissa Guimarães), uma psicanalista em crise no casamento. Seu marido (Giuseppe Oristanio) é turrão e machista, e não tolera a ideia da separação. Completando o elenco, temos a tríade de personagens que simbolizam “as mulheres da vida” de Beatriz (irmã, mãe e filha) vividas pela atriz Josie Antello.

O livro de Martha Medeiros é uma coletânea de crônicas independentes que serviu de base para Regiana Antonini construir uma trama bem-humorada com um toque de histórias pessoais da dramaturgia. O espetáculo já foi visto por mais de 500 mil pessoas entre Rio de Janeiro, São Paulo e mais de 22 cidades brasileiras.