Atualidades / Luto

Cissa Guimarães ajuda a carregar o caixão do ex-marido, Paulo César Pereio

A apresentadora Cissa Guimarães e os filhos ajudam a carregar o caixão do ator Paulo César Pereio no final do velório no Rio de Janeiro

Cissa Guimarães - Foto: Daniel Pinheiro / BrazilNews