Cintia Dicker rebate críticas sobre viagens de Pedro Scooby: ‘Enloquecida’

Mãe da pequena Aurora, Cintia Dicker abre o jogo e revela se a distância é uma desafio no relacionamento com Pedro Scooby

A modelo Cintia Dicker (36) abriu o jogo e revelou se as viagens do marido, Pedro Scooby (34), são um desafio para o relacionamento dos pais da pequena Aurora, que tem apenas quatro meses de vida. É que o surfista costuma viajar bastante para procurar as melhores ondas ao redor do mundo, além de visitar os filhos em Portugal com frequência.

O assunto surgiu quando Cintia usou as redes sociais para responder uma caixinha de perguntas: “Cadê o Pedro Scooby?”, perguntou uma seguidora. A ruiva então revelou um cenário de perseguição e desabafou sobre as suposições em torno de seu relacionamento, além de evidenciar que está tudo bem entre o casal.

“Vou responder essa pergunta só porque eu sei que é esse mesmo perfil falso que fica criando contas e contas. Eu bloqueando e ele vai criando, vai mandando textos e vai marcando minha mãe, minha sogra, meu cunhado e todo mundo", Cintia desabafou sobre os questionamentos e contou que até sua família já lidou com as suposições.

Em seguida, a modelo abriu o jogo: "Pedro está surfando. Está ótimo. Eu e o Pedro temos telefone, a gente se fala. A gente sabe muito bem o que o outro está fazendo. Se você acha que eu estou triste, amor, você está errada. Estou vivendo a melhor fase da minha vida. Muito feliz! Meu relacionamento está muito bem, obrigada. E está tudo certo", contou.

Para finalizar, Cintia rebateu as críticas sobre a dinâmica do casal: "Então, se o Pedro não me posta ou se eu não posto o Pedro, você não precisa ficar enlouquecida aí do outro lado fazendo textos e textos, marcando todo mundo e dizendo que estou triste, que o Pedro deixa eu e o neném. Amor, relaxa! Tá tudo bem", a modelo concluiu.

