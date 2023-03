Cintia Dicker exibe corpaço de biquíni dois meses após dar à luz

Na praia do Rio, Cintia Dicker aposta em biquíni mínimo e ostenta corpo sequinho dois meses após o nascimento de Aurora

A modelo Cintia Dicker (36) chamou atenção na tarde desta quinta-feira, 02, ao curtir o dia ensolarado na praia do Rio de Janeiro, na companhia de Pedro Scooby (34).

Usando um biquíni modelo asa-delta na parte inferior e um top branco de babados na parte superior, a ruiva mostrou que está no auge da boa forma, dois meses depois de dar à luz a filha recém-nascida, Aurora. Ainda na ocasião, Cintia completou o visual com um óculos espelhado para se proteger dos raios solares.

Ainda na manhã de hoje, Cintia Dicker ficou revoltada ao receber comentários maldosos sobre sua filha, em sua conta no Instagram. "Eu queria dar um recado e muita gente não sabe disso. Eu estava aqui conversando com a minha advogada um tempão e sabe essas contas fakes que mandam mensagem de raiva e de ódio no Instagram? Vocês sabiam que podem descobrir quem é?", desabou.

VEJA O STORY DE CINTIA DICKER:

Foto: Reprodução/Instagram

Boa forma!

A esposa de Pedro Scooby, Cintia Dicker deixou os seguidores desconcertados ao surgir nos stories usando um biquíni fininho para exibir o bronzeado.

Dona de silhuetas ínvejaveis, a ruiva chamou a atenção de seus admiradores ao jogar o corpo de ladinho e puxar o biquíni ao máximo para ostentar a marquinha de sol de todos os ângulos.

O shape da modelo deixou os seguidores boquiabertos, já que ela conquistou o corpaço em pouco tempo após exibir o barrigão de sua primeira gestação.