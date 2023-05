Cíntia Dicker e Pedro Scooby protagonizam momento romântico em Paris

O surfista Pedro Scooby surge aos beijos com Cíntia Dicker e mostra intimidade com a mulher; veja

Na noite da última quarta-feira, 03, o surfista Pedro Scooby (34) encantou os seguidores ao compartilhar registros cheios de amor com a amada, a modelo Cíntia Dicker (36).

É que o casal compareceu a um evento especial em Paris e apostaram em looks chiquérrimos. Para registrar o momento, eles posaram juntinhos e esbanjaram romance. Nas imagens, os pombinhos aparecem de rostos coladinhos, enquanto Pedro entrega um buquê de rosas vermelhas para a mulher.

"Meia noite em Paris", escreveu ele na legenda da publicação, digna de cena de Hollywood. Os fãs, claro, babaram muito. "Aqui só é permitido entrar AMOR", disse um admirador. "Casalzão", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Maravilhosos".

No início da semana, Pedro e Cíntia encantaram as redes sociais ao compartilhar fotos de feriado em família com a filha Aurora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PEDRO SCOOBY:

