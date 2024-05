Cininha de Paula revela detalhes de acidente de carro

Cininha de Paula se envolveu em um engavetamento no Rio de Janeiro há algumas semanas e revelou detalhes do que aconteceu

No mês passado, a diretora Cininha de Paula passou por um momento de grande apreensão quando o veículo que conduzia, com sua filha Maria Maya e seu cachorro a bordo, se envolveu em um engavetamento na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro. Em entrevista ao portal O Globo, ela deu detalhes ocorrido.

“Uma pessoa parou à frente, eu freei o que pude e joguei para a esquerda. Mesmo assim, quem estava atrás de mim bateu na minha traseira, e outro carro bateu na traseira dele. Era uma pista de alta velocidade. Normalmente, as pessoas não andam devagar ali. Não sei qual foi o motivo de a pessoa da frente ter parado, não posso culpar ninguém. De repente, pode ter tido uma pane no carro”, contou ela.

Felizmente, ninguém se machucou. Mas um dos carros deu perda total. “O meio afundou pelos dois lados. Estou com um carro reserva e devo pegar o meu só daqui a uns três meses. Como ele é um Mini Cooper, tem peças que só vêm de fora e demoram muito para chegar. Todo mundo tinha seguro. Foi tudo na paz. Fomos até a delegacia e fizemos B.O. Nenhum carro teve vítima, então graças a Deus deu tudo certo”, disse.

"Só havia pessoas civilizadas ali, então não houve nenhum tipo de clima. Acho que não ficou trauma. A gente fica pensando na história, mas nada que não seja normal. Já passou, já foi. Infelizmente, eu não pude ir para o aniversário da minha irmã, que era o meu objetivo. Eu estava indo para Araras no momento do acidente", finalizou Cininha.

