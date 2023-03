Cinema particular e quadra de vôlei: Relembre as mansões de Xuxa e saiba os valores dos imóveis

Completando 60 anos nesta segunda-feira, 27, Xuxa passou por mansões que chamaram atenção dos fãs

A atriz, cantora e apresentadora Xuxa Meneghel completa 60 anos nesta segunda-feira, 27. Para além de todo o carinho com os fãs e marcas registradas que a artista deixou ao longo de sua carreira, algumas casas da rainha dos baixinhos também chamaram atenção com o passar do tempo. Relembre a seguir algumas das mansões que ela já morou.

A primeira era conhecida como Casa Rosa. Localizada em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, ela ocupa um quarteirão inteiro tendo cerca de 72 mil m². Xuxa viveu no famoso local por aproximadamente 15 anos e já disse em entrevistas que foi no imóvel que engravidou de sua filha, Sasha Meneghel (24), fruto do relacionamento com Luciano Szafir (54).

A mansão conta com cinco suítes, cinema particular, estúdio fotográfico, piscina e outras casas menores distribuídas pelo terreno. A casa foi o cenário do aniversário de um ano de Sasha, em 1999, que levou uma multidão aos seus portões. Ela foi colocada à venda por R$ 8 milhões em 2007, sendo comprada após três anos.

Segundo a revista Veja, o imóvel foi comprado por um empresário do setor imobiliário. Recentemente, Xuxa voltou ao local para encerrar as gravações de seu documentário biográfico, produzido pelo Globoplay. Ela esteve na casa ao lado do apresentador Pedro Bial (64), para contar mais detalhes do que viveu no imóvel.

MANSÃO NA BARRA DA TIJUCA

Xuxa foi para o condomínio Malibu após vender a Casa Rosa. Localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a apresentadora construiu uma nova mansão que contava até com um viveiro para pássaros. Ela abriu as portas da casa para a apresentadora e amiga Eliana (49) e mostrou detalhes do imóvel em entrevista, na época.

A casa tem mais de 2.000 m² de área construída, cinco suítes, elevador, piscina interna e externa, cinema particular, estúdio de gravação, quadras de vôlei e basquete, sauna a vapor, cozinha gourmet sala de pilates, hidromassagem e academia. Além disso, a casa ainda contava com um apartamento completo no subsolo. Segundo o portal Extra, o condomínio do lugar girava em torno de R$ 15 mil.

Xuxa deixou a mansão após a morte de sua mãe, Dona Alda, em decorrência do Parkinson, e após Sasha ir para Nova York, nos Estados Unidos, para se formar em moda. Na época, a mansão foi anunciada por US$ 8,8 milhões, o equivalente a R$ 46 milhões na cotação atual. O imóvel foi comprado em 2021 pela cantora Karinah, considerada a rainha do pagode.

ONDE XUXA MORA ATUALMENTE?

A apresentadora resolveu continuar no mesmo condomínio, no Rio de Janeiro, porém em uma nova casa. O novo imóvel tem 900 m² e conta com estúdio para fotos e gravações, cinema, piscinia e outras comodidades. Além disso, o ambiente foi decorado pela cantora, que buscou elementos mais ligados à natureza para a mansão.

Em entrevista à CARAS Brasil, ela afirmou que assistiu a construção da casa enquanto ainda morava na outra mansão, também no condomínio Malibu. "Do quarto da minha mãe, via essa casa ser construída. Ela ficou pronta em 2019 e os moradores antigos ficaram apenas dois anos aqui", contou a artista.