Cillian Murphy estrela a nova campanha global da Montblanc

Cillian Murphy, que brilhou na série Peaky Blinders, atua na campanha On The Move, da marca Montblanc

CARAS Digital Publicado em 25/08/2022, às 16h37

O ator Cillian Murphy é o protagonista da nova campanha global da marca Montblanc, chamada de On The Move. A nova campanha quer inspirar as pessoas com a mensagem de que a maneira como nos movemos inspira a marca que deixamos.

O projeto traz o ator escolhendo sua própria direção em seu caminho para o sucesso junto com o Montblanc Mark Maker. Ele mostra que seguir as paixões é provalmente a direção certa para se mover. “É fácil questionar se você tomou a direção certa na vida e se perguntar o que poderia ter sido se você tivesse tomado outro caminho. Embora a maneira como nos movemos certamente nos define, esta campanha finalmente revela que se você fizer o que te move e realmente significa algo para você, então você provalmente está indo na direção certa”, contou o ator Cillian Murphy.

O Montblanc CMO, Vincent Montalescot, também contou sobre a identidade da marca. “Montblanc sempre entendeu o poder da mobilidade, de se mover livremente não apenas fisicamente, mas seguir em frente para crescer e, finalmente, prosperar. Com essa nova campanha, estamos incentivando uma nova geração de clientes Montblanc a sair e se mover com paixão, curiosidade e estilo, à medida que eles buscam o que realmente importa para eles na vida”, declarou.

O lançamento global da campanha aconteceu no dia 24 de agosto.