Cid Moreira apresenta provas em batalha contra o filho

Cid Moreira se defende com emails que contradizem acusações feitas por um dos seus filhos em batalha judicial

O apresentador Cid Moreira apresentou novas provas contra o filho, Roger Moreira, na batalha deles na Justiça. De acordo com o colunista Leo Dias, o comunicador mostrou emails com troca de mensagens com o filho antes dos atritos na relação deles.

Em uma das mensagens, Roger escreveu para a madrasta, Fátima Sampaio, sobre um recado que recebeu dela e ficou emocionado. “Estou muito emocionado com tudo que você escreveu. Fiquei muito feliz. Eu também decidi me livrar do mal, das mentiras e de toda aquela gente ridícula e gananciosa. Essas histórias para mim são uma página virada”, disse ele.

Em outra mensagem, o rapaz parabenizou o pai em um aniversário. “A vida ensinou-me que o importante é termos uma mão para segurar e um coração para nos ouvir”, escreveu.

Roger entrou na justiça contra Cid para acusá-lo de abuso quando era criança.

Nota oficial da equipe de Cid Moreira

Após a acusação do filho adotivo de Cid Moreira vir à tona, a equipe dele compartilhou uma nota oficial sobre o caso. Confira:

"Aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória. Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros".

"O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e “dar amor” agora pede a prisão do mesmo? Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira. Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, térrea e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada", finalizaram.