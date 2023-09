Christiane Torloni pede orações para o pai: "Momento delicado da saúde"

Geraldo Matheus, pai da atriz Christiane Torloni, teve uma piora no quadro de saúde

A atriz Christiane Torloni usou as redes sociais nesta terça-feira, 26, para pedir que seus fãs orem pelo seu pai. No vídeo, a artista contou que seu Geraldo Matheus, de 93 anos, está enfrentando um momento delicado de saúde.

"Não tenho boas notícias. Meu pai, Geraldo Matheus, está passando por um momento delicado da saúde dele. Eu sei que muitos gostam do meu pai e da minha família. Então, vou pedir que vocês orem pelo meu pai, para ele ter coragem, receber muita luz, para ele enfrentar esse desafio que ele ta vivendo agora com talhadia", disse a atriz no vídeo publicado no feed, sem dar detalhes sobre o que ele está enfrentando.

Depois, Torloni também agradeceu os médicos que estão cuidando do pai e também o apoio dos amigos. "Agradeço à equipe da Unimed, que são uns guerreiros, e aos amigos que estão juntos", completou a artista.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens desejando melhoras para seu Geraldo. "Querida, amo o seu pai, tantas conversas nas escadarias da Cal. Um cavalheiro sempre. Vou ficar daqui a mandar energias positivas", disse a atriz Tássia Camargo. "Querida! Muitas energias positivas, meu carinho imenso para seu pai, minhas orações e meu amor por sua família linda!", escreveu Lilia Cabral. "Todo amor desse mundo pra você, sua mãe e pro Geraldo, Chris", desejou Guilherme Fontes. "Estamos rezando, na torcida pela breve recuperação do seu Geraldo", falou uma seguidora. "Em oração pelo seu Geraldo. Força e fé, Chris! Vai dar tudo certo", comentou uma fã.

Vale lembrar que no começo do ano, seu Geraldo ficou internado em um hospital do Rio de Janeiro após sofrer um infarto do miocárdio. Após ele receber alta, Christiane agradeceu pela vida do pai. "Só tenho o que comemorar. Estou muito grata. Salvaram a vida do meu pai, me devolveram ele. Foi a mão de Deus. As pessoas que puderam ajudar estavam muito próximas. A equipe médica lutou por ele por quase um mês. Estamos muito gratos", afirmou a artista em entrevista para a repórter Giulia Costa, do jornal O Globo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Christiane Torloni (@christorloni)

Christiane Torloni defende a urgência de proteger a Amazônia

A atriz Christiane Torloni esteve presente na experiência CARAS Amazônia e conversou com a TV CARAS sobre o que viveu por lá e a importância da preservação ambiental. Embaixadora da Fundação Amazônia Sustentável, a artista já conhece muito bem a floresta e renova a sua paixão a cada vez que viaja para lá. Na entrevista, ela relembrou a sua primeira vez no local. Confira!