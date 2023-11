Christian Chávez, do RBD, posa de sunga no Rio de Janeiro e fãs piram

No Brasil para se apresentar com o grupo RBD, o cantor Christian Chávez dá boas vindas ao Rio de Janeiro com cliques encantadores; confira!

O grupo mexicano RBD está mais do que preparado para seus shows no Brasil. Nesta quarta-feira, 8, o cantor Christian Chávez decidiu mostrar que já está no país em grande estilo. Às vésperas de seu primeiro show da turnê no Rio de Janeiro, ele publicou novos cliques que fizeram seus fãs irem à loucura.

De sunga estampada no limite, o mexicano exibiu seu tanquinho definido enquanto aproveitava para renovar o seu bronzeado na piscina. Com boné e óculos escuros, o artista fez um grande espetáculo para anunciar sua chegada ao Brasil, sem sequer dizer nada da legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores piraram com os cliques e rasgaram elogios para o Rebelde. "AMOOOO", disparou a cantora e ex-BBB Pocah. "Omg", disse sua colega de grupo, a cantora Maite Perroni."Muito garoto de Ipanema simmmm", escreveu um fã. "A vibe rj ate a tonalidade do sol é diferente kkkkkkkkk eu amo", brincou outro. "Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça...", disse mais um.

Confira a publicação:

Dulce Maria celebra chegada ao Brasil após cinco anos

Além de Christian Chávez, sua colega de grupo Dulce Maria também já está no Brasil! A cantora, que rá subir aos palcos do Rio de Janeiro na próxima quinta-feira, 9, celebrou a sua chegada ao país após 5 anos. Ela chegou acompanhada do marido, Paco Álvarez, e da filha, María Paula, no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão.

Assim que ela aterrizou, a integrante da novela Rebelde avisou seus fãs brasileiros em seu perfil oficial do X (antigo Twitter) que já estava no país. "Depois de 5 anos eu posso dizer: Hola, Brasil! Hola, Rio! Estou muito feliz de estar em seu país que tanto amo e que tanto amor há dado para nós (desculpa meu portunhol) Amo vocês", declarou a artista.

