Chris Martin é flagrado à vontade, de shorts, na varanda de hotel do RJ

Banda Coldplay foi ao Rio de Janeiro para realizar mais três shows na cidade maravilhosa

O Coldplay já está em terras cariocas para realizar mais três shows, parte da longa turnê mundial 'Music of the Spheres'. Na manhã desta quinta-feira, 3, o vocalista Chris Martin foi flagrado admirando as paisagens da cidade maravilhosa.

Sentado em uma poltrona na varanda do luxuoso hotel Fasano, o cantor aproveitou o clima quente usando apenas um shortinhos e camiseta.

O cantor segue uma rotina bem regrada em relação à saúde, com exercícios e boa alimentação, segundo contou no videocast brasileiro 'Vênus'. Ele disse que não come mais chocolate, por sua idade, e sente falta. O vocalista chegou a, com dor, recusar os brigadeiros de presente das apresentadoras, sendo que somente os cheirou, elogiou e deu, com todo o seu carisma, o quitute para a equipe do programa.

A passagem da banda pelo país tem sido cheia de surpresas e conquistado cada vez mais fãs Brasil à fora, pelas ideias de amor e sustentabilidade nos shows, além das pulseiras 'mágicas' e o carinho com o público.

Uma das histórias tocantes, mostradas pelo programa dominical 'Fantástico', foi a do menino Murilo, que com Espectro do Autismo, aprendeu a gostar de música e a falar inglês através da banda. Ao saber do caso, o grupo logo chamou o adolescente e sua família para acompanhar todos os shows da banda pelo Brasil e os conheceu no camarim.

Veja fotos: