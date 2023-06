Chris Hemsworth experimenta comida típica brasileira e revela se gostou

Ator Chris Hemsworth aproveita passagem pelo Brasil para comer prato brasileiro e preparar lanche australiano

Nesta sexta-feira, o ator australiano Chris Hemsworth foi surpreendido! Durante sua participação no Podpah, podcast comandado pelos youtubers Igor Cavalari e Mítico Jovem, foi oferecido para o Thor um pote de açaí. Diferentemente dos típicos pratos de açaí do nordeste, o famoso provou o modelo mais conhecido no sudeste, mais doce e com frutas.

“A gente preparou uma coisa, você que é um cara que gosta de comer… Você já comeu açaí brasileiro?”, questionou Igor. “Eu comi, mas não aqui”, respondeu o ator. “Então traz aqui, mas queremos sinceridade, se não gostar não tem problema”, brincou o apresentador.

Então, a produção do programa entregou dois potes diferentes da sobremesa tão amada pelos brasileiros para os dias quentes, deixando o ator com um sorriso no rosto. “É maravilhoso. Bom demais, eu adoro. Eu gosto do da Austrália, mas esse aqui é ainda melhor”, afirmou o ator, que não parou de comer o prato.

Além disso, Chris preparou para os apresentadores um pão com manteiga e vegemite, um prático, que segundo o ator, é costume na Austrália. “Eu acho que vocês não vão gostar tanto de vegemite quanto eu to gostando de açaí”, brincou Thor.

Então, Chris preparou o pãozinho enquanto explicava o que é. “É uma coisa salgada, mais puxado para um gosto de carne, bem salgado. Você coloca com um pão, manteiga, queijo [...] 95% dos australianos comem isso e muitos provam”, comentou o ator.

“Isso é algo que a gente cresce comendo, é como se fosse um item básico dos australianos. É bom quando está quentinho”, explicou o famoso. “Ele está fazendo um pãozinho para gente”, brincou Mítico. “Eu não vou ficar ofendido se vocês cuspirem”, ironizou o ator. Após provarem, os apresentadores do programa aprovaram o prato e agradeceram Chris.

O ator Chris Hemsworth está no Brasil para divulgar seu novo filme, Resgate 2, na Netflix. Dando diversas entrevistas, o famoso ainda vai participar do festival Tudum, promovido pela produtora de filmes, que acontece entre os dias 16 e 18 de junho.

CHRIS HEMSWORTH FAZENDO PÃOZINHO PRO MITICO E IGÃO NO PODPAH HAAHHAHAHA pic.twitter.com/orzkDmVeNd — Nação Marvel • LN (@NacaoMarvelLN) June 16, 2023

Chris Hemsworth revela conversa com surfistas brasileiros: ‘Mandei mensagem’

Ainda durante sua participação no podcast, Chris Hemsworth revelou que já conversou com os surfistas Ítalo Ferreira e Pedro Scooby. “Mandei mensagem para o Ítalo Ferreira, e ele estava tentando me arrastar para uma piscina de ondas, mas infelizmente eu não tenho tempo”, começou o ator, que está no Brasil há três dias, durante o bate-papo com os apresentadores brasileiros.

“Mas, quando eu voltar, certeza de que vou colocar na minha agenda. Conheci o Pedro Scooby hoje de manhã, o cara é fantástico, também o Gabriel Medina e o Filipe Toledo. Vocês têm alguns dos melhores surfistas do mundo, senão os melhores, e os australianos estão tentando alcançá-los”, brincou Chris.