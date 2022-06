Chris Evans 'enterra' celular antigo e diverte fãs: ''Estava na hora''

Ator Chris Evans, o Capitão América, se despede de seu IPhone 6, e internautas se divertem com a publicação do galã

CARAS Digital Publicado em 24/06/2022, às 11h34

O ator Chris Evans (41), nosso Capitão América da Marvel, arrancou gargalhadas dos fãs nas redes sociais ao fazer um funeral de seu antigo celular!

Na quinta-feira, 23, o galã brincou ao fazer uma homenagem de despedida do seu aparelho, um IPhone 6s, que já tem mais de sete anos no mercado.

Em seu feed no Instagram, ele publicou uma foto do equipamento ao lado de um novo e deu adeus ao celular 'ultrapassado'.

"Descanse em paz, iPhone 6s. Tivemos uma boa corrida. Vou sentir falta do seu botão home", começou escrevendo ao legendar o post.

"Não vou perder a batalha noturna de tentar fazer com que você carregue. Ou suas fotos granuladas. Ou sua queda repentina de 100% da bateria, para 15%, para completamente morta em poucos minutos. Foi um passeio selvagem. Fique tranquilo, amigo. #atéasrodascaírem", disse ainda.

A publicação de Chris Evans rendeu muitas curtidas e comentários dos fãs, que ficaram chocados com o fato dele ainda usar o modelo antigo. "Já estava na hora!", "Como ainda funcionava?", "Por favor não me fala que você ainda tinha o 6? Como isso aconteceu com você?", "O homem milionário com iPhone 6s até hoje e gente morrendo para ter a última geração", "Rindo que o Chris Evans fez o post de despedida pro iphone 6s dele".

Chris Evans

Confira a publicação de Chris Evans se despedindo de celular: