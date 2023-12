Choro, surpresa e drama: Bia Miranda revela reação do namorado à gravidez

Bia Miranda revela reação do namorado à gravidez; eles descobriram a gestação não planejada durante período turbulento

Neta da cantora Gretchen, a ex-peoa Bia Miranda fez um longo desabafo nas redes sociais nesta segunda-feira, 12. É que ela afirmou publicamente que sua gravidez não foi planejada. Ela citou que o noivo, DJ Buarque, sempre sonhou ser pai.

"Então, a gravidez não era planejada, claro que nos dois queríamos construir uma família, mas não agora. Eu tomava anticoncepcional, e acabei tendo essa surpresa, na hora fiquei em choque, mas o sonho do Rafael sempre foi ter um filho, quando eu contei, a reação dele foi contagiante, choramos, ligamos pra família, e por mais ansiosos que estivéssemos, guardamos isso, para poder publicar mais tarde, estamos muito feliz com a gravidez”, relatou.

A influenciadora disse que não esperava que a notícia vazasse antes da hora. “E ficamos muito tristes, que outra pessoa sem direito algum, lançou essa notícia, e minha primeira gravidez, é o sonho do Rafael, e já estragaram o começo disso (...) imaginar que ele iria estragar meu momento e do Rafa, eu não esperava não. Sabia que ele iria fazer alguma graça, mas isso, nunca imaginei”, contou.

Bia Miranda disse que toda a confusão que rolou nesta semana acabou a levando para o hospital. “Por conta desse estresse todo, tive sangramento hoje cedo, e fui parar no hospital, mas graças a Deus o bebê tá saudável", disse ela tranquilizando os fãs.

Bia Miranda ficou chateada com o vazamento da gravidez

Mais cedo nesta terça-feira, 12, Bia Miranda confessou que ficou chateada com a maneira que sua gestação se tornou pública. Em nota divulgada nas redes sociais, a influenciadora digital confirmou que a informação de que ela estava grávida, vazada om os supostos áudios enviados ao seu ex-namorado, era verdadeira.

Pouco antes, ela demonstrou que estava chateada e contou que o anúncio não aconteceu da maneira que ela imaginava. Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bia desabafou sobre a atitude do ex. "O que eu tô mais chateada, gente, é que ele pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar [sobre a gravidez] era eu. A gente estava organizando tudo, para ser tudo bonitinho. A gente queria soltar isso faz tempo, só que na gestação a gente precisa esperar uns meses, porque é risco", disse Bia, que relatou já ter parado no hospital duas vezes durante a gravidez.