Chiquinho Scarpa choca com pergunta que nunca faz para um pobre

Chiquinho Scarpa surpreende ao dar opinião polêmica sobre pessoas que são pobres: ‘Eu não gosto de pobre'

O empresário e conde Chiquinho Scarpa surpreendeu ao dar uma opinião inesperada sobre as pessoas que são pobres. Em participação no podcast Festa da Firma, de Wellington Muniz, o Ceará, ele contou que não gosta de gente pobre e que tem uma pergunta que não faz para quem tem menos dinheiro.

“Eu não gosto de pobre”, disse ele. Então, o humorista Ceará respondeu: “Você não gosta de pobre? Eu não gosto da pobreza. Porque ninguém escolhe nascer pobre”.

Então, Chiquinho contou a revelar o motivo para não gostar de pobre. “O pobre sempre tem um negócio para pedir. Se você perguntar… A pior coisa do pobre é você chegar e dizer assim: ‘Como vai?’. Aí você está frito. Ele diz: ‘Minha mãe está doente, meu pai perdeu a perna, minha filha perdeu o dente’. Ele fica meia hora destilando todos os problemas. Nunca chegue para o pobre e pergunte como vai”, afirmou.

O humorista tentou rebater: “Mas o rico também é assim. Seria a pessoa pessimista”. Porém, Chiquinho manteve sua opinião: “Não, o rico não”.

Chiquinho Scarpa foi convidado para a coroação do Rei Charles III

O conde Chiquinho Scarpa surpreendeu ao revelar que foi convidado para a cerimônia de coroação do Rei Charles III no dia 6 de maio de 2023 em Londres, na Inglaterra.

Inclusive, ele contou que é amigo do novo rei. “Desde criança, tenho muita proximidade com o Charles. Tenho até dificuldade de falar Rei Charles. Para mim, ele é apenas Charles. Minha mãe é de família escocesa e tinha muita proximidade com a Rainha Elizabeth. Quando ela veio ao Brasil ficou hospedada na fazenda da Renata Mellão, melhor amiga da minha mãe, em Campinas”, disse ele ao site Quem.

Scarpa ainda comentou sobre os rumores polêmicos que cercam a família real britânica desde o lançamento do livro do príncipe Harry no início do ano. "Duvido que ele tenha escrito, acho que um desses escritores escreveu, ele deu olhada sem prestar atenção. Não vejo um rompimento assim entre eles. Acho que a imprensa exagera. Acho que todos vão à coroação, só tenho dúvidas em relação a Meghan Markle, parece que ela não pode viajar de avião. Dizem que está grávida novamente", afirmou.