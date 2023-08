Chico Moedas revela como foi primeiro encontro com Luísa Sonza: ‘Avó dela junto’

Influenciador Chico Moedas conta detalhes de primeiro encontro com cantora Luísa Sonza

O influenciador digital Chico Moedas aproveitou sua participação no PodDelas, podcast comandado por Tata Estaniecki e Bruna Unzueta, para falar sobre alguns detalhes de seu namoro com a cantora Luísa Sonza. O criador de conteúdo contou como foi seu primeiro encontro com a artista, que foi ela que procurou ele nas redes sociais e o convidou para um show de Caetano Veloso em São Paulo. Porém, Chico não esperava que a avó de Luísa iria junto.

“Eu estava na varanda [de casa], assim que peguei o celular vi: ‘Luísa Sonza: Acho que temos uma coisa em comum’”, comentou o influenciador digital. Então, Chico contou que ficou nervoso com a mensagem, mas tentou manter a calma. “Deu uma tremedeira, [mas] mandei uma mensagem pra ela tentando manter a tranquilidade”, explicou.

O casal começou a conversar e o influenciador chamou a cantora para tomar uma cerveja para se conhecerem, mas ela foi além, convidando Chico para um show de Caetano Veloso, um dos ídolos dele. “Vi que tinha um carinho da parte dela de saber o que eu gosto, porque sou apaixonado pelo Caetano [Veloso], música popular brasileira”, revelou, mostrando toda sua admiração pela namorada.

Foi então que Chico foi para São Paulo ver Luísa pela primeira vez e ir no show de seu ídolo. Porém, o influenciador relembra que nunca esperava que a avó da cantora fosse estar junto com eles. “Quando cheguei no aeroporto, liguei e ela [insistiu] em me buscar. Aí chega o carro: dois amigos [dela] no meio, ela em uma ponta, eu no outro canto da porta, com a avó dela na frente e o motorista”, contou, rindo sobre o momento. Porém, deixou claro que o encontro foi bom.

Muito apaixonado pela cantora, Chico fez questão de se declarar para Luísa, mesmo sendo muito discreto com sua vida pessoal. “Coração tá cheio, ela é uma mulher fantástica”, disparou o influenciador digital.

Vale lembrar que Luisa e Chico assumiram o romance no dia do aniversário de 25 anos dela. Ele compartilhou um álbum de fotos românticas dos dois juntos e confirmaram que estão se conhecendo melhor.

Na legenda do post, Chico declarou a sua admiração pela cantora. “Hoje é o dia dela que chegou com a força de um meteoro na minha vida, separando o antes e o depois, mostrando que viver sem se entregar é um dos maiores desperdícios que podemos cometer. Dois universos diferentes que se encontraram e buscam trocar aprendizados, admiração e respeito. Estar perto de você é como uma benção que eu nem sabia que precisava, mas que agradeço todos os dias de ter chegado até mim”, disse ele.

E completou: “Nunca achei que fosse possível te conhecer, mas para você o impossível é só um detalhe a ser resolvido. Te quero todos os dias e te desejo para sempre. Te amo e volta logo que eu tô passando mal de saudade".

Quem é o novo affair de Luísa Sonza? Conheça Chico Veiga

Após um clique feito ao lado de Luísa Sonza, a internet começou a ficar curiosa sobre o influenciador digital Chico Veiga, que ganhou fama ao participar de alguns vídeos do streamer e jornalista Casimiro Miguel. A cantora compartilhou uma sequencia de cliques e em um deles um loiro misterioso aparece beijando o pescoço da artista. No caso, era Chico.

Chico Veiga, também chamado de Chico Moedas na internet, tem 27 anos e é do Rio de Janeiro. O influenciador é amigo de Casimiro Miguel, o Cazé, e ficou conhecido por participar das lives diárias realizadas pelo jornalista, principalmente dos "reacts" que eles fazem às mansões que estão à venda, ou até mesmo de famosos. Inclusive, ele participou da cobertura da Copa do Mundo 2022 realizada por Casimiro na Cazé TV.