Chay Suede paparica os filhos em dia de calorão na praia no Rio de Janeiro

Paizão! Chay Suede aparece se divertindo em dia de praia com os herdeiros

O ator Chay Suede (30) aproveitou a manhã ensolarada no Rio de Janeiro para levar os filhos à praia na manhã desta quarta-feira, 01.

O paizão coruja usou suas redes sociais para compartilhar alguns momentos de diversão ao lado de José, de pouco mais de um ano, e Maria, de três aninhos, fruto de seu relacionamento com Laura Neiva (28).

Usando um shorts azul, o galã mostrou que está com o corpo em forma enquanto aproveitava o mar com o caçula nos braços. Já a primogênita, apareceu em outro clique com um maiô na cor lilás, se refrescando embaixo da ducha.

Vale lembrar, que entre idas e vindas, os dois estão juntos desde 2014, porém em 2018, quando faltavam cinco meses para subirem ao altar, o casal rompeu a união. No ano seguinte eles reataram e oficializaram o casamento.

AInda nas últimas semanas, Roobertchay Rocha, o pai de Chay Suede deixou os seguidores um tanto quanto surpresos ao mostrar o resultado do procedimento estético que realizou para rejuvenescer o rosto.

VEJA O STORY DE CHAY SUEDE:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

TRIOZÃO!

Ainda recentemente, Rodrigo Lombardi (46) utilizou as redes sociais para compartilhar um registro inédito ao lado dos galãs, Chay Suede e Romulo Estrela (38).

Os atores, que estão como protagonistas emTravessia, da TV Globo, e interpretam os personagens Moretti, Ari e Oto, surgiram dando um sorriso discreto no clique compartilhado no Instagram.

"A resenha é a melhor parte! @chay e @romuloestrela", afirmou Lombardi na legenda da publicação.